BPVi, ceduto 40% Barica Vita a Cattolica (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa comunicano che, in data odierna, è stata perfezionata la cessione definitiva della partecipazione del 40% di Berica Vita. La Cessione è avvenuta a favore del socio di maggioranza di Berica Vita, la capogruppo Catotlica Assicurazione, a fronte del pagamento integrale del prezzo. Nell’ambito dell’operazione BPVi in LCA è stata assistita dagli advisor Arché per gli aspetti finanziari e da LMS Studio Legale per gli aspetti legali. Leggi su quifinanza

Processo BPVi, prima di Natale sentenza su Zonin e crac banca? Intanto Lionetti (ex risk management): “liquidità era drammatica”

È stata l’ultima udienza prima della pausa estiva quella di oggi 21 luglio in tribunale a Borgo Berga per il processo BPVi. Il procedimento giudiziario contro l’ex presidente Gianni Zonin, Zigliotto, ...

