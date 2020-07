Alex Meret dopo Inter-Napoli: “Penso sia stata una buona prestazione, abbiamo creato tanto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al termine di Inter-Napoli, gara persa dagli azzurri per 2-0, il portiere Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il match di San Siro. “Penso sia stata una buona prestazione, abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato. Nel secondo tempo siamo andati meglio e non abbiamo sofferto più di tanto. Ci portiamo via il gioco e il possesso palla, ma dobbiamo essere più cattivi. Ci son state cose buone. Ora dobbiamo continuare così e seguire quello che ci dice il mister, essere cattivi sotto porta e concedere il meno possibile stando sul pezzo 90’. Qualcosa ci è mancato oggi, abbiamo creato ma non siamo stati ... Leggi su calciomercato.napoli

