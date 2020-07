Warez online con il videoclip di “Stonk” (Di martedì 28 luglio 2020) Warez online con il videoclip di “Stonk”: diretto da Andrea Lamberti e Tommaso Vicentini, rimanda alla grande passione per la cultura orientale del rapper milanese Fuori su YouTube il video ufficiale di “Stonk”, il nuovo singolo di Warez uscito in digitale il 2 luglio scorso: https://youtu.be/eiQcIxXO9bI Nel video, diretto da Andrea Lamberti e Tommaso Vicentini, ci sono… L'articolo Warez online con il videoclip di “Stonk” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Warez online

Corriere Nazionale

Warez online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Stonk”: il brano, che ha preso spunto da un meme virale, è distribuito da Believe Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Stonk”, il n ...