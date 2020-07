Wall Street in frazionale ribasso (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.238 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,35%); senza direzione l’S&P 100 (+0,04%). Utilities (+1,54%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-1,62%) e energia (-1,16%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+4,07%), Boeing (+1,85%), Walgreens Boots Alliance (+1,66%) e Procter & Gamble (+1,37%). I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -4,39%. In caduta libera DOW, che affonda del ... Leggi su quifinanza

Linkiesta : Il #WallStreetJournal rivendica il diritto di pubblicare commenti poco ortodossi, e resiste ai ricatti morali della… - ForexOnlineMeIt : Wall Street in ribasso in attesa nuovo piano Usa anti-COVID. Oro fa dietrofront con argento - MilanoFinanza : A Piazza Affari (-0,6%) balzo di Ubi. Wall Street debole - LaStampa : Colpevole di sette capi d’imputazione per corruzione, aveva anche contribuito a finanziare il film «The Wolf of Wal… - newsfinanza : Borsa: Milano (-0,9%) peggiore d'Europa dietro a Wall Street -