Valorant: è stato pubblicato accidentalmente un video dove viene presentato Killjoy (Di martedì 28 luglio 2020) Grande notizia per i giocatori di Valorant! Oggi, in seguito ad un errore, è stato pubblicato un video in cui si vede per la prima volta un’immagine chiara di Killjoy. Il video, appena trapelata la notizia tra gli appassionati di esports, è stato reso privato ma le discussioni, soprattutto su Reddit sono proseguite e continuano tutt’ora data la portata della novità. L’Agente 12, altro nome con il quale è noto il personaggio, è una delle figure più attese su Valorant e quel video non ha fatto che infiammare ancora di più la curiosità. Stando a quanto visto nel video Killjoy è il classico personaggio FPS dotato di una ... Leggi su esports247

