Uomini e Donne, "il mio cervello...": Ludovica Valli, un grosso problema di salute (Di martedì 28 luglio 2020) Un momento difficilissimo per Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. La ragazza, 23 anni, ha un problema di salute di cui non conosce l'origine: da parecchio tempo non riesce più a dormire bene, lunghe notti insonni insomma, nonostante uno stile di vita il più corretto possibile. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram: "Sto male, fisicamente e psicologicamente - ha premesso -. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio ... Leggi su liberoquotidiano

