Uno scoiattolo assetato chiede una bottiglietta d'acqua: il video è dolcissimo (Di martedì 28 luglio 2020) Siamo in un parco, dove uno scoiattolo inizia ad agitare le zampe anteriori verso un uomo che ha in mano una bottiglietta d'acqua. Quest'ultimo comprende al volo la richiesta e gliela porge, ... Leggi su leggo

schwarzerose84 : @SCRIGNOMAGICO I roditori sono bellissimi ?? ho avuto due coniglietti,due criceti e uno scoiattolo! Unico problema d… - susanna53375479 : Che mostri, hanno uno scoiattolo legato - Alessiabrc : Uno scoiattolo ?? - RobertoTatankaa : @Matteo50128874 @Sofiamartino69 @outfede @HuffPostItalia non spaventi nemmeno uno scoiattolo, fai tenerezza. - alydaddario : @namacissiii @agntfisher oddio io che volevo comprartelo.. va bene uno scoiattolo allora? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno scoiattolo

Siamo in un parco, dove uno scoiattolo inizia ad agitare le zampe anteriori verso un uomo che ha in mano una bottiglietta d’acqua. Quest’ultimo comprende al volo la richiesta e gliela porge, concedend ...Uno scoiattolo assetato, molto assetato. E molto intelligente. Come testimoniano le immagini girate nel parco naturale del Gran Canyon, in Colorado, l’animale vede un turista con una bottiglietta d’ac ...