Uccide la compagna, le asporta gli organi e si butta dal balcone. “Era terrorizzato dal coronavirus” (Di martedì 28 luglio 2020) Prima ha ucciso la compagna e poi si è gettato nel vuoto. I carabinieri di Portici stanno ricostruendo in queste ore le motivazioni all’origine dell’omicidio-suicidio avvenuto ieri nella tarda serata. Il 65enne Giovanni Fabbrocino ha colpito con diversi fendenti, presumibilmente con un coltello da cucina, la compagna Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni, prima di lanciarsi dal balcone della sua abitazione al quarto piano. L’uomo era disoccupato, mentre la donna, originaria di San Severino Lucano (Potenza), era una stimata ricercatrice di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico II” di Napoli. I due convivevano, anche se in modo non stabile, nella casa di via Libertà al numero 216, in pieno centro nel comune di Portici. Fabbrocino aveva la ... Leggi su caffeinamagazine

