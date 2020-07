Roma, rom ubriaco attraversa la tangenziale a piedi e provoca un incidente: 2 feriti (Di martedì 28 luglio 2020) Ha provocato un incidente stradale attraversando la tangenziale a piedi e completamente ubriaco. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Trieste Salario, a Roma, all’altezza dello svincolo per viale Somalia. Il responsabile dell’accaduto è un uomo Rom, proveniente da un’insediamento abusivo collocato proprio ai margini della tangenziale. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso i due automobilisti feriti, trasferendo uno dei due in ospedale con codice verde. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

AngeloSab82 : #28luglio Un rom ad Ostia ha rapito un bambino e lo vendeva per prestazioni sessuali. Per fortuna il delinquente è… - CorriereCitta : Roma, rom ubriaco attraversa la tangenziale a piedi e provoca un incidente: 2 feriti - ErmesMoras1 : RT @ilgiornale: Ostia, bimbo di 2 anni venduto per prestazioni sessuali, rom finisce in manette. Lo straniero ha tentato una vana fuga e ha… - NonnaMaria15 : RT @GagliardoneS: La comunità Rom a Roma potrà trovare case in affitto a spese del comune. Roberto sapete chi è? Un 55enne che dormiva in… - MimmoFiori55 : RT @4everAnnina: #Ostia , offriva un bambino di 2 anni ai bagnanti in cambio di soldi: preso dai finanzieri C’è chi vende il cocco e chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rom Roma, il campo rom di Castel Romano brucia davanti ai vigili: presidio inefficace Il Messaggero Pioli: "Per sperare nel 5° posto dobbiamo solo vincere"

"Siamo molto soddisfatti della partita con l'Atalanta, un avversario molto forte. Le nostre prestazioni sono di questo livello, nonostante sia stata la quinta gara in dodici partite. Adesso dobbiamo v ...

Carabinieri Piacenza, il nuovo comandante: "Ora guadagnare fiducia"

Piacenza, 28 luglio 2020 - Mentre continuano le indagini sulla caserma Levante di Piacenza - dove nei giorni scorsi sono stati arrestati 6 carabinieri - si sono presentati oggi alla stampa i nuovi ver ...

"Siamo molto soddisfatti della partita con l'Atalanta, un avversario molto forte. Le nostre prestazioni sono di questo livello, nonostante sia stata la quinta gara in dodici partite. Adesso dobbiamo v ...Piacenza, 28 luglio 2020 - Mentre continuano le indagini sulla caserma Levante di Piacenza - dove nei giorni scorsi sono stati arrestati 6 carabinieri - si sono presentati oggi alla stampa i nuovi ver ...