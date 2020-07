Rebel Wilson si impegna a dimagrire: la trasformazione dopo la dieta Mayr (Di martedì 28 luglio 2020) «Anche se devi strisciare verso i tuoi obiettivi, vai avanti perché ne varrà la pena. Cerca di fare un po’ di sforzo ogni giorno … So che alcuni giorni sono frustranti da morire, hai voglia di arrenderti, ti arrabbi per la mancanza di progressi … ma le cose buone stanno arrivando a modo loro, quali sono i tuoi obiettivi quest’anno? Sarò onesta con voi ragazzi – con la mia missione “Anno della salute” sto cercando di raggiungere i 75 kg e in termini di carriera sto cercando di mettere in produzione uno dei miei film prima della fine dell’anno! Entrambe queste cose richiedono uno sforzo quotidiano e ci sono arretramenti costanti, ma sto lavorando sodo». Rebel Wilson è un’ispirazione di body positive, forza di volontà e costanza. Leggi su vanityfair

Rebel Wilson sta lavorando sodo per ottenere una forma fisica strepitosa e ora sfoggia fiera i suoi progressi. Nel weekend l'attrice si è goduta qualche ora in piscina e ne ha approfittato per tirare ...

