Pensioni: come potrebbe essere la riforma dal 2022 (Di martedì 28 luglio 2020) come noto e ribadito dal governo, Quota 100 non sarà smantellata subito ma si esaurirà comunque al termine del 2021, allo scadere della parentesi di tre anni prevista in origine. Dopodiché, anche per evitare il temibile effetto ‘scalone’, andrà apportata una riforma strutturale del sistema Pensionistico su cui l’esecutivo è al lavoro. Nello specifico, una riforma delle Pensioni da attuare con legge delega a partire dal 2022, a quanto apprende l’Adnkronos. La proposta è stata abbozzata oggi dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che ha confermato il riavvio del tavolo sulle Pensioni dopo il lungo lockdown seguito all’epidemia da Covid-19. Un ... Leggi su quifinanza

