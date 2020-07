Orso M49 in fuga, le associazioni: “Basta catture, deve vivere in libertà” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA -“La seconda fuga di M49 non deve essere fermata da una nuova reclusione al Casteller“, questa è la sintesi della istanza inviata dalle associazioni Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, dopo che l’orso è nuovamente evaso dal recinto del Casteller dove era detenuto da aprile scorso”. Leggi su dire

“La seconda fuga di M49 non deve essere fermata da una nuova reclusione al Casteller”, questa è la sintesi della istanza inviata dalle associazioni Enpa, LAC, LAV, LIPU e WWF al Presidente della Provi ...

Orso M49, il ministro: "Non ha mai fatto male a nessuno, solo danni materiali"

"Papillon deve vivere". Questo il messaggio lanciato su Facebook dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa dopo l'incredibile notizia diffusa dalla Provincia di Trento: l'orso M49, già evaso la scorsa e ...

