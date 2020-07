“Non mi interessa…”. Pierluigi Diaco, tensione a ‘Io e te’. Arriva Paolo Ciavarro e lui lo gela in un istante (Di martedì 28 luglio 2020) Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono stati ospiti della puntata di ”Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai Uno. I due hanno raccontato il rapporto speciale che li lega in un faccia a faccia intimo con il conduttore. “Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei”, ha raccontato Paolo. “Ho imparato a convivere con gli attacchi per essere il figlio di – ha spiegato ancora il figlio di Eleonora Giorgi e dell’attore Massimo Ciavarro – L’ho vissuta sempre bene e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Poi quando mi dicono sei figlio di Massimo ... Leggi su caffeinamagazine

carlogubi : Perché ai media non interessa Mario Paciolla? - davidefaraone : La legge elettorale? Agli Italiani non interessa e quindi neppure a Italia Viva. Chi ne parla sembra che viva su Ma… - rossounfiore : RT @GenCar5: Di fronte alla gravità dei fatti e alla denuncia da parte dell'ANSA di un 'accordo di segretezza' sul caso di #MarioPaciolla h… - mylileu4ria : @moonfornamjoon_ Questo è un tasto dolente, se analizzassi la mia vita in modo razionale direi che tutto sommato st… - StefanoR__ : @andrethekween_ quindi a lui non interessa, per il tempo che gli serve lo dichiara. -

Ultime Notizie dalla rete : “Non interessa…” Caos a Prato di Campoli: la protesta dei visitatori ciociariaoggi.it