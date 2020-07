Napoli, sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli (ITALPRESS) – sequestrate al porto di Napoli 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa.I funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, insieme a militari del II Gruppo della Guardia di Finanza, nel corso di diverse operazioni condotte nello scalo partenopeo hanno sottoposto a sequestro circa 42 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, “stipati” in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie. Al loro interno sono stati rinvenuti occultati da autoveicoli e da ... Leggi su ildenaro

