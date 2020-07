Napoli, Gattuso: “Mi aspetto di più da questa squadra. Ci manca l’anima” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro l'Inter, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Gattusocaption id="attachment 902911" align="alignnone" width="300" Gattuso (Getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Dobbiamo annusare il pericolo, dimenticando quanto fatto. Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si da la colpa a tutti quanti. Dobbiamo pensare da squadra e questo mi piacerebbe rivedere. Uno spirito avuto ... Leggi su itasportpress

