MOVIOLA – Inter-Napoli: Candreva con il gomito, per Valeri non è rigore (Di martedì 28 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA all’inizio del secondo tempo di Inter-Napoli, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro i ragazzi di Gennaro Gattuso attaccano sulla fascia destra con il cross che trova Insigne, il fantasista napoletano calcia di prima intenzione e prende in pieno il gomito in protezione di Candreva. L’arbitro Valeri non fischia rigore e anche dal Var confermano la bontà del giudizio dell’arbitro. Leggi su sportface

sportli26181512 : Inter-Napoli, la MOVIOLA LIVE: mani di Candreva, Insigne chiede un rigore: Torna in campo la Serie...… - sportface2016 : #InterNapoli, episodio da moviola: #Candreva con il gomito in protezione, per #Valeri non c'è rigore - news24_napoli : Inter Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match… - junews24com : Inter Napoli: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live - - AntonioTisi : Dalle 21.40, continua la #SerieA in #ZonaCesarini: Inter-Napoli con Massimo Barchiesi e @FulvioCollovati. Il commen… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Inter Inter Napoli 1-0 LIVE: colpo di testa pericoloso di Lukaku Calcio News 24 MOVIOLA Inter Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Napoli, valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.

Inter Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio San Siro la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “San Siro”, Inter e Napoli si affrontano nel match valido ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Napoli, valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.Allo Stadio San Siro la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “San Siro”, Inter e Napoli si affrontano nel match valido ...