MotoGP, Puig: "Non imponiamo nulla: grazie a Marquez per aver provato" (Di martedì 28 luglio 2020) JEREZ - " Marc ha seguito le indicazioni del suo corpo. La Honda non ha mai fatto pressioni su un pilota per spingerlo a gareggiare. Ringraziamo Marquez per essere comunque venuto a Jerez e provato a ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : MotoGP, Alberto Puig: 'Senza Marc Marquez è diverso' - gponedotcom : Puig: 'Marquez ha il coraggio per superare qualsiasi difficoltà': 'Lo ringraziamo per essere venuto a Jerez e averc… - OA_Sport : MotoGP, Alberto Puig: “Siamo grati a Marc Marquez per averci provato a Jerez de la Frontera” - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Ecco le immagini della frattura dell'omero sinistro fratturato, diffuse dallo stesso Marc Marquez. I… - isaliana50_isa : Riprenditi,se marquez non vinceràil campionato è perché ha sbagliato lui,questa volta non servirebbe dare penalità… -