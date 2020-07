Migranti: Zingaretti, governo agisca in modo adeguato (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - "Solidarietà e sicurezza sono valori che possono e debbono andare di pari passo. Per la verità sono mesi che poniamo questi temi. Ora ribadiamo, occorre lavorare affinché il ... Leggi su corrieredellosport

Paolo65497103 : RT @enricoparenti2: La Lamorgese secondo i dettami di Zingaretti li fa entrare, ma poi è incapace di gestire la situazione. E non accenna… - Zamberlett : RT @ebreieisraele: #conte #renzi #zingaretti e #m5s arruolano il nuovo #ebreo di turno contro #salvini: #levy. #filosofo pro #migranti si v… - Adnkronos : #Migranti, #Zingaretti: 'Urgente affrontare tema in modo adeguato' - ItaliaOggi : Migranti, Zingaretti: situazione prevedibile. Anche Salvini all'attacco - sghi29 : RT @PietroSalvatori: Zingaretti fa una lunga nota che titola: 'Migranti, governo affronti materia in maniera adeguata' l'ho letto tre volt… -