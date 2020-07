Migranti, le autorità locali libiche aprono il fuoco contro i profughi: tre morti e tre feriti (Di martedì 28 luglio 2020) Tre morti e tre feriti: durante le operazioni di sbarco in Libia le autorità locali hanno aperto il fuoco contro i Migranti. I profughi erano stati intercettati in mare, e immediatamente riportati a terra dalla guardia costiera libica. Una volta rientrati a Khums, a est di Tripoli, hanno tentato la fuga e per questo è iniziata, contro di loro, una sparatoria. I tre feriti sono stati portati nell’ospedale della zona, mentre la maggior parte dei sopravvissuti all’incidente è stata trasferita in centri di detenzione. A renderlo noto è stata l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sottolineando ancora una volta che la Libia non è un porto sicuro. >>Leggi ... Leggi su urbanpost

