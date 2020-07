Malinovskyi e Gomez rimontano Kulusevski, continua a vincere l’Atalanta (Di martedì 28 luglio 2020) Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con l’ex Kulusevski al 43′ che beffa i suoi ex compagni ma non esulta per rispetto della sua squadra dopo aver preso un palo al 14′. Il pari dell’Atalanta arriva al 70′ con Malinovskiy che tira direttamente da calcio di punizione. All’84’ però gli orobici ribaltano il risultato e completano la rimonta con Gomez che di sinistro batte Sepe. Con la vittoria gli uomini di Gasperini salgono nuovamente al secondo posto a +2 dall’Inter che gioca questa sera a San Siro contro il Napoli. Resta invece fermo la squadra di D’Aversa a 46 punti dopo aver sfiorato la vittoria. Foto: profilo twitter Parma L'articolo Malinovskyi e Gomez rimontano Kulusevski, continua a ... Leggi su alfredopedulla

