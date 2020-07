"Lo Stato ha tassato pure gli aiuti ai miei operai. Ora penso di andar via" (Di martedì 28 luglio 2020) Gian Maria De Francesco L'imprenditore: "Il Fisco ha mangiato metà dei 100mila euro spesi per integrare i salari" Quasi 100mila euro spesi per compensare gli stipendi dei dipendenti in cassa integrazione e riportarli al loro ammontare originale. La metà, però, se li è mangiati lo Stato in tasse e contributi. Ecco perché Paolo Zanchetta, imprenditore veronese titolare della Troll System, azienda produttrice di schede elettroniche, si sfoga con Il Giornale. Signor Zanchetta, perché ha integrato il reddito dei suoi dipendenti? «La cassa integrazione comporta una sorta di diga a 1.100 euro netti mensili. Non si porta a casa l'80% dello stipendio, ma una cifra parametrata alla retribuzione lorda, una circostanza pesante per alcune posizioni. Una dipendente si è separata, vive da sola col figlio, con uno ... Leggi su ilgiornale

