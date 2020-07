L’aceto di mele in lavatrice: scoprine i mille usi (Di martedì 28 luglio 2020) L’aceto di mele in lavatrice: scoprine i mille usi. Quando si tratta di pulizie casalinghe, ci vogliono prodotti efficaci, se no sai che fatica! Il che non vuol dire essere obbligati a usare solo i prodotti industriali. Nossignore, ci sono anche molti prodotti del tutto naturali e casalinghi che funzionano altrettanto bene. Per esempio l’aceto di mele. Come saprai, questo aceto si ricava dal sidro o dal mosto delle mele. Vanta anche numerose proprietà utili alla salute, ma può essere adoperato con profitto anche per le faccende di casa. In particolare per la pulizia della lavatrice. L’aceto di mele in lavatrice: scoprine i mille usi Di solito nell’ambito delle ... Leggi su pianetadonne.blog

DdiDonnaWriter : Come lavare i capelli con l’aceto di mele: il segreto che tutti vogliono conoscere - antinori_giosue : Cosa succede a chi beve molto aceto di mele? Ecco l’incredibile risposta - helpitaliani : - quando asciughi i capelli parti dall'alto e vai verso le punte e non asciugarli mai a testa in giù ??????? - quando… - SandroNormacp : @CRAZIFORIU @acmilan be...be....bee.....come l'aceto di mele - Stellaa130613 : Sono l'unica che non sopporta l'odore dell'aceto di mele... no perché c'è gente che lo usa per condire le insalate -

Ultime Notizie dalla rete : L’aceto mele Come bere aceto di mele: fa dimagrire e depura-Benefici e controindicazioni Affaritaliani.it