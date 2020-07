"Italiani umiliati". Migranti col barboncino? Salvini: ecco tutta la barzelletta (Di martedì 28 luglio 2020) Italia zimbello d'Europa? Tra gli sbarchi ormai si registrano autentiche beffe come quella della comitiva di tunisini arrivata a Lampedusa con barboncino al seguito. Il leader della Lega non ci sta e su Twitter sbotta pubblicando la clip che ridicolizza gli Italiani ma evidenzia anche il fallimento del governo sul fronte immigrazione. ecco il grado di ridicolizzazione e umiliazione dell'Italia e degli Italiani causato da questo governo fallimentare. Ormai all'estero siamo una barzelletta. pic.twitter.com/0iM1LtM7NI — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 28, 2020 Leggi su iltempo

Il rapper interviene sulle controverse frasi pronunciate da BocelliDurante il suo intervento al convegno in Senato "Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti", evento al centro di polemi ...

Speranza a Salvini: "Paese sia unito su igiene, distanza e mascherine"

FASE 3: SPERANZA A SALVINI, 'PAESE DEVE ESSERE UNITO SU MASCHERINE, DISTANZA E IGIENE' "Credo che il Paese debba essere unito. Lo ribadisco anche stamattina: non ti ridiamo su questioni fondamentali p ...

