Inter-Napoli 2-0, il tabellino (Di martedì 28 luglio 2020) MILANO - L' Inter batte il Napoli 2-0 e torna al secondo posto, a +1 sull'Atalanta. A San Siro i nerazzurri vanno avanti già al 11° con D'Ambrosio , poi Lautaro Martinez raddoppia nella ripresa con ... Leggi su corrieredellosport

Le pagelle, i voti, il tabellino, i gol, le ammonizioni di Inter-Napoli 2-0, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro partenza sprint dei ragazzi ...Botta e risposta tra squadre nerazzurre, impegnate per la conquista del secondo posto. L’Atalanta ha vinto in rimonta a Parma per 2-1. Di Kulusevski il vantaggio degli emiliani, mentre Malinovskyi e i ...