Incentivi per chi paga con carta (Di martedì 28 luglio 2020) Decreto agosto e fondo cashlessLotta all'evasione e al contanteIncentivi per chi usa strumenti di pagamento tracciabiliDecreto agosto e fondo cashlessTorna su Il Governo, impegnato in questo periodo nella manovra di agosto, sta pensando di rifinanziare il fondo per la lotta al contante. Una delle tante misure che saranno contenuto nel decreto che il Governo sta mettendo a punto sopratutto per sostenere imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia e da una crisi economica che non ci si attendeva. Tornando alle misure sul contante, ricordiamo che dal 1° luglio 2020 il limite all'utilizzo del contante è stato portato a 2000 euro e che dal 1° gennaio 2022 si potrà utilizzare fino alla soglia dei 1000 euro. La legge di bilancio 2020 aveva stanziato 3 miliardi per il cashless, ma poi con... Leggi su studiocataldi

(Teleborsa) - "I soldi del Recovery Fund non saranno usati per interventi su Alitalia o Ilva". Ad affermarlo a chiare lettere è il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. I 208 miliardi ...

Gualtieri: "In dl Agosto proroga smartworking, Cig e incentivi per assunzioni"

"Il Governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la Cig introducendo anche misure di sostegno alle assunzioni. Sono allo studio interventi che consentiranno la proroga di 18 settima ...

