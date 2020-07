IATA, al ribasso stime su ripresa: traffico aereo a livelli pre Covid non prima del 2024 (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Si allungano i tempi per un ritorno ai livelli pre Covid del traffico passeggeri nel settore del trasporto aereo. Secondo quanto stimato da IATA, l’associazione internazionale delle compagnie aeree, si dovrà attendere almeno il 2024, un anno più tardi rispetto a quanto precedentemente stimato. Il recupero nel corto raggio avverrà prima, nel 2023, ma sempre un anno in ritardo rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2020, la IATA prevede che il numero di passeggeri globali diminuirà del 55% rispetto al 2019, peggiorando del 46% le previsioni diffuse ad aprile. “Il traffico passeggeri – ha dichiarato Alexandre de Juniac, Direttore generale e Ceo della ... Leggi su quifinanza

