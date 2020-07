Grande Fratello Vip, Nina Moric rinuncia al reality show: "Mi devo disintossicare" (Di martedì 28 luglio 2020) Nina Moric si prende una pausa dal mondo del gossip per disintossicare la sua vita dalla luce dei riflettori, e dice 'no' ai reality come il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon

Dafnee95496031 : RT @CEOofMB: e se vi chiedete perché proprio lou e harry pensate a questo. 2010 harry aveva 16 anni mentre lou 19, il più piccolo e il più… - __vittoriaa__ : RT @CEOofMB: e se vi chiedete perché proprio lou e harry pensate a questo. 2010 harry aveva 16 anni mentre lou 19, il più piccolo e il più… - Aemmae3 : RT @CEOofMB: e se vi chiedete perché proprio lou e harry pensate a questo. 2010 harry aveva 16 anni mentre lou 19, il più piccolo e il più… - EOnelli : @geomserio Benvenuti al Grande Fratello....(crema da sole,sdraio,ombrelloni,tutto a posto?....???? - _sanfranxisco_ : @sottonadiEMLTHS ho un fratello più grande solo che il rapporto tra noi non è un granché -