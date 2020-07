Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio, Dayane Mello e Vera Gemma tra i concorrenti? (Di martedì 28 luglio 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà in autunno e il toto-nomi riguardante i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà è tuttora in corso. Il sito Che tv fa ha anticipato altre tre nomi di probabili concorrenti del reality show che, come già sappiamo, sarà condotto per la seconda edizione consecutiva da Alfonso Signorini. 28 luglio 2020 20:04. Leggi su blogo

