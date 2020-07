Giorgio Manetti smaschera la redazione | Verità sconvolgente a Uomini e Donne (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgio Manetti smaschera la redazione e racconta il motivo per cui ha deciso di abbandonare di punto in bianco il programma di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del parterre maschile del talk show infatti, non aveva mai spiegato le vere ragioni che giravano attorno alla sua decisione. La conoscenza tra Gemma e Nicola Vivarelli ha scatenato in giorno Manetti una grandissima rabbia. Il motivo infatti, sembra essere molto semplice; più volte il comportamento dell’ex cavaliere all’interno di Uomini e Donne è stato criticato. Il suo modo di fare e il suo spirito libero hanno sempre scatenato commenti negativi per i telespettatori che, lamentavano la sua poca voglia di pensare al futuro una volta conosciuta una ... Leggi su giornal

granato_serena : 'Il Gabbiano', #GiorgioManetti, getta ombre sulla redazione di #UominieDonne ?? - pensieronews : Uomini e donne: Giorgio Manetti spara a zero contro la redazione. - blogtivvu : 'A chi è venuta questa idea?', i dubbi di Giorgio Manetti sulla redazione di Uomini e Donne dopo l'arrivo di Sirius… - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #GiorgioManetti getta delle ombre sulla redazione di ‘#UominieDonne’? Le ultime dichiarazioni spiazza… - blogtivvu : “A chi è venuta questa idea?”, i dubbi di Giorgio Manetti sulla redazione di Uomini e Donne -