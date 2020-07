Gianluca Grignani smentisce la separazione dalla moglie Francesca Dall’Olio (Di martedì 28 luglio 2020) Gianluca Grignani smentisce la separazione dalla moglie Francesca Dall'Olio: il matrimonio non è finito e la casa non verrà venduta. Salvo lo studio, salvo il matrimonio tra Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio. "Nessuna decisione di procedere alla separazione personale è stata intrapresa dai coniugi Grignani-Dall’Olio", si legge nella lettera dell'avvocato di Grignani che ha raggiunto la rete dopo l'indiscrezione di Dagospia sulla fine della relazione sentimentale tra i due. Tutto è da considerarsi ufficialmente smentito direttamente dalla coppia e privo di ogni fondamento. Era una voce diffusa sul web, ... Leggi su optimagazine

Amore al capolinea per Gianluca Grignani e Francesca Dell'Olio. E' quanto fa sapere il (sempre informatissimo) sito Dagospia, che parla di una crisi irreversibile tra il cantante e la moglie, sposati ...Lui intanto dedica il suo nuovo singolo alla stessa donna per cui aveva scritto "La mia storia tra le dita". Gianluca Grignani e la moglie Francesca non stanno più insieme. Il cantante… Leggi ...