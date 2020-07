Gazzetta - Giornata di chiusura dell'affare Osimhen: ecco quando può arrivare il tweet di ADL (Di martedì 28 luglio 2020) Atteso in settimana il tweet di Aurelio De Laurentiis che renderà ufficiale l’acquisto di Victor Osimhen. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Giornata Sarà un’ultima giornata da batticuore: ancora in 15 alla ricerca di un posto al sole La Gazzetta dello Sport GAZZETTA - Osimhen-Napoli, oggi è il giorno! De Laurentiis risparmia grazie al Decreto Crescita: i dettagli

Oggi è il giorno di Victor Osimhen al Napoli. Magari non arriverà ancora il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che comunque è atteso in settimana, ma ogni tassello sta andando al proprio posto ...

Inter, c’è Borja Valero dal 1'. Atalanta con Sutalo in difesa. Juve, in porta Buffon

Da stasera la penultima giornata di Serie A con due anticipi d'alta classifica. Napoli con Meret e Politano. Dubbio Lazio: Correa o Caicedo? Siamo già alla penultima giornata della Serie A. Oggi sono ...

