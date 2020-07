Death Stranding: ecco come Amazon, Fedex, Poste Italiane ed altre società consegnerebbero i pacchi nel gioco (Di martedì 28 luglio 2020) Vi siete mai chiesti come i corrieri della vita reale sarebbero riusciti a consegnare i pacchi all'interno di Death Stranding? Ebbene ora possiamo avere un'idea grazie ad un giocatore.Un utente di Reddit che si fa chiamare wasky2f si è assunto la responsabilità di valutare come le compagnie di consegne reali si sarebbero esibite nel servizio postale post-apocalittico di Death Stranding. Il video pubblicato su Reddit mostra Sam lavorare per Amazon, Fedex, DHL, SDA e Poste Italiane. La cosa buffa è che il giocatore anche se ha esagerato in certe situazioni, ha dipinto perfettamente il quadro dei corrieri reali.Tra tutti i corrieri presi in esame, Amazon è ... Leggi su eurogamer

