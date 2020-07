Corrotti: no a importazioni nel Lazio (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Il governo Zingaretti apre le porte della Regione Lazio ai migranti mettendo ancora piu’ a rischio gli equilibri, gia’ precari, del nostro territorio. Un’importazione di migranti in cui il rischio di positivita’ al Covid-19 e’ elevato, aggiungendo cosi’ alla gravita’ sociale quella sanitaria”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews

