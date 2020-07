Coronavirus, lo studio: “Sars Cov 2 si è discostato dai patogeni dei pipistrelli tra 40 e 70 anni fa” (Di martedì 28 luglio 2020) Il virus che causa Covid 19 si sarebbe discostato dai patogeni dei pipistrelli a lui più strettamente correlati circa 40-70 anni fa, mentre i pangolini non sarebbero stati gli ospiti intermedi nel passaggio del virus dai pipistrelli agli umani. Sono queste le ipotesi avanzate alla lettura dei risultati di un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology di un team della Pennsylvania State University. Dai risultati, infatti, emerge che il lignaggio che ha dato origine a Sars Cov 2 potrebbe essere circolato nei pipistrelli per decenni. Da tempo la comunità scientifica si sta domandando quale sia l’origine del Sars Cov 2, in quanto è risaputo che i Coronavirus si ricombinano continuamente e piccole sottoregioni genomiche del ... Leggi su ilfattoquotidiano

