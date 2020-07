Coronavirus: estratto di alghe supera il Remdesivir nei test in vitro (Di martedì 28 luglio 2020) In un test di efficacia antivirale contro SARS-CoV-2, un estratto di alghe commestibili sembra più indicato per i casi di COVID-19 rispetto al Remdesivir, l'attuale antivirale utilizzato per il trattamento della malattia. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Discovery, condotto dagli esperti del Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (CBIS) presso il Rensselear Polytechnic Institute, che hanno indagato su una serie di nuovi approcci per combattere la pandemia da Coronavirus. "L'eparina - spiega Jonathan Dordick, docente di Ingegneria chimica e biologia presso il il Rensselaer Polytechnic Institute - è un comune fluidificante bel sangue, e una sua variante è stata utilizzata spesso per inibire l'infezione da SARS-CoV-2. Sappiamo che il virus si ... Leggi su agi

Notiziedi_it : Coronavirus: estratto di alghe supera il Remdesivir nei test in vitro - aperegina61 : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus: estratto di alghe supera il Remdesivir nei test in vitro - Agenzia_Italia : Coronavirus: estratto di alghe supera il Remdesivir nei test in vitro - Rickycrosta : RT @GiuseppePalma78: Io e il prof. Giulio #Sapelli ieri sera in un dibattito su AbruzzoWeb. Uno scambio di riflessioni tra me e uno dei più… - deva_devalou : RT @MagazzinoCdF: da un estratto email inviata a un caro amico: [...] pieni di turismo e deficienza umana, da aver dimenticato anche ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus estratto Coronavirus: estratto di alghe supera il Remdesivir nei test in vitro AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus: come gestire la gravidanza in pandemia, ebook Consulcesi

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sì ai papà in sala parto e assolutamente sì all’allattamento, ma con mascherina se positive al Covid-19. Per la partoriente mascherina d’obbligo durante tutto il tra ...

Portici, uccide la compagna e le toglie gli organi: ossessionato dal covid19

Un’altra triste storia arriva dalla Campania, un altro femminicidio. Ha ucciso la sua compagna Giovanni, poi si è tolto la vita. Oggi si legge sui titoli di tutti i giornali: “Era terrorizzato dal cov ...

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sì ai papà in sala parto e assolutamente sì all’allattamento, ma con mascherina se positive al Covid-19. Per la partoriente mascherina d’obbligo durante tutto il tra ...Un’altra triste storia arriva dalla Campania, un altro femminicidio. Ha ucciso la sua compagna Giovanni, poi si è tolto la vita. Oggi si legge sui titoli di tutti i giornali: “Era terrorizzato dal cov ...