Consigli per la piega perfetta: attenzione a questi errori comuni, ma fatali! (Di martedì 28 luglio 2020) Forse non sapete che alcuni Consigli per la piega perfetta sono davvero indispensabili alla salute dei capelli e alla riuscita della vostra acconciatura. Normalmente, dopo lo shampoo, la chioma viene asciugata in maniera quasi meccanica, eppure questo processo ha i suoi trucchi! Vedrete che, una volta appresi e attuati, faranno la differenza sia nell’immediato, sia nel lungo periodo! Curiose? Iniziamo! 1. I diversi passaggi prima dell’asciugatura. Non lasciate i capelli avvolti nell’asciugamano per più di 10 minuti. Le particelle di cotone creano l’effetto di attrito, rendendoli più vulnerabili durante la successiva asciugatura. Sezionate, poi, la chioma in 4 parti con due suddivisioni: una verticale (dalla fronte al collo) e una orizzontale (da un orecchio all’altro), farete molto più ... Leggi su pianetadonne.blog

Ibra_official : Difficile rimanere concentrato in estate, vero? Stare sui social può essere tempo speso bene solo per seguire i con… - RegLombardia : #NumeroUnico Se hai bisogno di assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti, chiama il nuovo numero unic… - Viminale : Oltre 100 investigatori della #Poliziapostale contro una rete di pedofili on line. L'operazione partita dalla denun… - GMDAmbrosio : @SOSFanta Sono corto (solo questi giocatori disponibili). Provo così per recupeare punti. Che dite? Consigli? Non p… - GMDAmbrosio : @GruppoEsperti Sono corto (solo questi giocatori disponibili). Provo così per recupeare punti. Che dite? Consigli?… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli per 5 consigli per evitare le truffe sugli affitti TorinOggi.it Caltagirone Editore: perdita di 18,2 mln nel primo semestre, pesano svalutazioni

Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dall’Avv. Francesco Gianni, ha approvato i risultati del primo semestre 2020. I primi sei mesi dell’esercizio 2020 sono stati cont ...

Bce prolunga fino a gennaio 2021 l’invito alle banche a non pagare i dividendi

A causa dell’emergenza coronavirus, la Banca Centrale Europea ha diramato consigli per preservare il capitale degli istituti di credito durante la crisi Alla luce delle incertezze aperte dalla crisi c ...

Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dall’Avv. Francesco Gianni, ha approvato i risultati del primo semestre 2020. I primi sei mesi dell’esercizio 2020 sono stati cont ...A causa dell’emergenza coronavirus, la Banca Centrale Europea ha diramato consigli per preservare il capitale degli istituti di credito durante la crisi Alla luce delle incertezze aperte dalla crisi c ...