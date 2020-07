Ceo per un mese a 23 anni: ecco com’è andata (Di martedì 28 luglio 2020) Ventitré anni, veneta, ma vive in Spagna per seguire un master in International Management. Laureata in ingegneria, appassionata di teatro sin da piccola, brillante ma non secchiona. Questo è l’identikit di Anna Fagotto, vincitrice italiana del talent program “Ceo for One Month” del gruppo Adecco, che l’ha portata a vivere un “mese da ceo”, affiancando il country manager Andrea Malacrida nel suo lavoro quotidiano. Selezionata tra i sei finalisti che hanno partecipato al bootcamp di tre giorni, alla fine il suo profilo ha prevalso tra oltre 11mila candidati. Cosa consiglia ai giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro? «Buttatevi! Non abbiamo nulla da perdere, ora è il momento di correre dei rischi, non abbiate paura di sbagliare», dice. E soprattutto: «Siate ... Leggi su linkiesta

