Calhanoglu-Milan: il trequartista perfetto per Pioli (Di martedì 28 luglio 2020) Per Calhanoglu una seconda parte di stagione da applausi. Il turco è tra i migliori in campo nel Milan, che è imbattuto e in striscia positiva dopo la ripresa del campionato. Una crescita costante di un ragazzo che è arrivato nell’estate del 2017 e non era mai riuscito ad imporsi con i colori rossoneri. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, anche le perfomances di Calhanoglu sono migliorate al punto da divenire una pedina fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli: sei reti e sei assist nel girone di ritorno. Numeri che confermano il valore del trequartista ex Bayer Leverkusen e della nazionale turca. E’ il calciatore perfetto per il sistema tattico scelto da Pioli: un modus operandi che esalta le caratteristiche e le ... Leggi su alfredopedulla

