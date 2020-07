Cagliari: Zenga, la Juve non regalerà nulla (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - Cagliari, 28 LUG - Cagliari domani alla Sardegna Arena per provare a chiudere in bellezza il percorso in casa. E basta un nome per trovare gli stimoli che la classifica non può dare: Juventus. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Cagliari, Zenga: 'Io in discussione? Fa parte del gioco. Il presidente è arrabbiato': Cagliari, Zenga: 'Io in discu… - Ansa_Piemonte : Cagliari: Zenga, la Juve non regalerà nulla. Rossoblù in ritiro da stasera, 'me lo hanno chiesto i giocatori' #ANSA - apetrazzuolo : CAGLIARI - Zenga: 'La Juve è una grande squadra e le grandi non regalano niente' - juve_magazine : CAGLIARI - Zenga: 'La Juve è una grande squadra e le grandi non regalano niente' - ParmaLiveTweet : Cagliari, Zenga vicino all'addio: tra i possibili sostituti anche D'Aversa -