Brentford-Swansea (mercoledì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 luglio 2020) Molto probabilmente ci sarà il Fulham ad attendere la vincitrice di questo confronto. I Cottagers, pur privi di Mitrovic, hanno vinto 2-0 in Galles ipotecando la finale. Il Brenford è stato vicinissimo alla promozione diretta ma quando è stato il momento di concretizzare la fantastica cavalcata con otto vittorie di fila (merce rara qui) ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Brentford-Swansea (mercoledì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - SimoneFalcetta : RT @DAZN_IT: Lo Swansea porta a casa la vittoria nella semifinale d’andata dei playoff di #Championship ?? Il sinistro di Ayew affonda il Br… - Mancio87 : RT @DAZN_IT: Lo Swansea porta a casa la vittoria nella semifinale d’andata dei playoff di #Championship ?? Il sinistro di Ayew affonda il Br… - DAZN_IT : Lo Swansea porta a casa la vittoria nella semifinale d’andata dei playoff di #Championship ?? Il sinistro di Ayew af… -

Ultime Notizie dalla rete : Brentford Swansea

La Notizia Sportiva

Il West Bromwich e' la seconda squadra, dopo il Leeds, a conquistare la promozione diretta in Premier League. Nell'ultimo turno di Championship ai Baggies basta il 2-2 contro il Qpr per difendere il s ...Un incredibile finale, dopo 90’ di colpi di scena, segna l’ultima giornata della Championship. I verdetti: West Bromwich Albion promosso dopo il 2-2 in casa con il QPR; Brentford – superato al 91’ in ...