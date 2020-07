Bologna: Sinisa, 'voglio altre due vittorie' (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - Bologna, 28 LUG - Sinisa Mihajlovic vuole chiudere in bellezza. "Abbiamo fatto il record di punti dell'era Saputo. Siamo a 46 punti e ce ne sono 6 ancora in palio. voglio il massimo". E vuole ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : #Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna: 'Un legame che va oltre lo sport'. Un meritato riconoscimento per Sin… - DaRonz82 : Sinisa Mihajlovic mostra di essersi integrato al meglio a Bologna #Juwara #Socmel - arcoll86 : RT @DaRonz82: Sinisa Mihajlovic mostra di essersi integrato al meglio a Bologna #Juwara #Socmel - NickysBooks : RT @DaRonz82: Sinisa Mihajlovic mostra di essersi integrato al meglio a Bologna #Juwara #Socmel - sportli26181512 : Miha: “Niente domande su Juwara? Soc...allora lo posso convocare!”: Miha: “Niente domande su Juwara? Soc...allora l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sinisa

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Fiorentina e rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ci sono 6 punti in palio, p ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. OBIETTIVO EUROPA – «Per il secondo anno consecutivo che abbiamo raggiunto ...