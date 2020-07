Allarme dell'Oms: l'epidemia in crescita (Di martedì 28 luglio 2020) Allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità: l'epidemia da Covid 19 è in costante crescita, i casi si sono triplicati in sole sei settimane. In Europa preoccupa il Belgio con il coprifuoco ... Leggi su tg.la7

repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - Nadia_hopppe1 : ALLARME ROSSO! Il vaccino COVID-19 accelerato potrebbe portare a un tasso di mortalità dell'80% - GiuUngaro : RT @adrianobusolin: Il Ministro dell'Interno Lamorgese, lancia l'allarme Covid dovuto alla movida e agli aperitivi dei ragazzi. Sono sbarca… - produciamosoldi : RT @GiancarloDeRisi: Aggiornamento. Un'altra fuga di massa record: si fanno scappare 500 migranti dal centro di Porto Empedocle Adesso è al… - vagabonda1973 : RT @infoitsalute: Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “In sei settimane casi raddoppiati” -