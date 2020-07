Addio a Gianrico Tedeschi: ad Aprile aveva compiuto 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) E’ morto la scorsa notte, nella sua casa di Cabbia Pettenasco, l’attore Gianrico Tedeschi: ripercorriamo la sua carriera tra teatro, varietà e Carosello Se n’è andato la scorsa notte, nella sua casa di Crabbia di Pettenasco sul Lago d’orta, Gianrico Tedeschi. L’attore aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 Aprile, ricevendo anche un messaggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ho iniziato a fare l’attore perchè sono stato in un campo di concentramento”, diceva sempre ricordando la sua come dopo il diploma sia partito come ufficiale partecipando alla campagna di Grecia per poi essere deportato in un lager nazista dove cominciò effettivamente a recitare insieme ai ... Leggi su zon

