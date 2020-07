Un'altra fuga di massa record: si fanno scappare 500 migranti (Di lunedì 27 luglio 2020) Sofia Dinolfo  La Sicilia è un far west: centinaia in fuga dagli hotspot Il sindaco: "Non inviatene più" videoEcco come sono fuggiti i migranti...videoDa Caltanissetta scappano 184...Adesso è allarme sicurezza. All'interno della struttura erano presenti circa 500 ospiti. Forze dell'Ordine alla ricerca dei fuggitivi fuga di massa da parte dei migranti ospiti all’interno della tensostruttura realizzata nell’area adiacente il porto di Porto Empedocle. Il fatto si è verificato in questo primo pomeriggio facendo scoppiare l’allarme nella Città marinara che rappresenta il primo punto di approdo dei migranti dopo i trasferimenti da Lampedusa. Fino a questa mattina erano circa 500 gli stranieri ospiti dentro la ... Leggi su ilgiornale

rubinos099 : RT @ritadallachiesa: Altro pensierino della sera... Aspetto i vostri illuminati giudizi contro. Un'altra fuga di massa record: si fanno sca… - rafirexit : RT @lucacampitello: I migranti si fanno beffe del governo: altra maxi-fuga. E sbarcano con barboncino e cappelli di paglia - manu_etoile : RT @ritadallachiesa: Altro pensierino della sera... Aspetto i vostri illuminati giudizi contro. Un'altra fuga di massa record: si fanno sca… - lucacampitello : I migranti si fanno beffe del governo: altra maxi-fuga. E sbarcano con barboncino e cappelli di paglia - lucacampitello1 : I migranti si fanno beffe del governo: altra maxi-fuga. E sbarcano con barboncino e cappelli di paglia -

Ultime Notizie dalla rete : altra fuga Un'altra fuga di massa record: si fanno scappare 500 migranti ilGiornale.it Modena, furti in casa: 9 colpi e in viale Tassoni segata una cassaforte

I ladri si sono arrampicati di notte sul tubo della grondaia. A Modena Est saccheggi nella zona della chiesa ortodossa MODENA. Non si ferma l’assalto dei ladri alle abitazioni modenesi: solo tra l’alt ...

Migranti in fuga, Di Maio: "Problema di salute pubblica"

"Quanto accaduto a Caltanissetta non è una sciocchezza, anzi. In queste ore peraltro si aggiunge un'altra notizia di una fuga in massa di migranti anche dalla tensostruttura della Protezione civile al ...

I ladri si sono arrampicati di notte sul tubo della grondaia. A Modena Est saccheggi nella zona della chiesa ortodossa MODENA. Non si ferma l’assalto dei ladri alle abitazioni modenesi: solo tra l’alt ..."Quanto accaduto a Caltanissetta non è una sciocchezza, anzi. In queste ore peraltro si aggiunge un'altra notizia di una fuga in massa di migranti anche dalla tensostruttura della Protezione civile al ...