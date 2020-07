Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 19:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo di scuola in apertura logici per tutto il personale in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche ed effettuazione dei test a Campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica a questi fini adottati i criteri di volontarietà di adesione al test gratuita dello stesso per l’utenza svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base è che non presso le istituzioni scolastiche e quanto prevede la bozza del protocollo d’Intesa tra MIUR e sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico io rispondo a tutti quelli che manifestano perplessità è chiaro per 14 settembre lo ribadisco ancora una volta si ritornerà a scuola così la ministra ... Leggi su romadailynews

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - assufinocchiaro : RT @fanpage: Sebastiani (Cnr): “Esplosione di focolai in Italia, preoccupa la crescita esponenziale” - PulitiElena : RT @fanpage: Sebastiani (Cnr): “Esplosione di focolai in Italia, preoccupa la crescita esponenziale” -