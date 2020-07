Tre settimane di stop per Mbappè: salta la sfida con l’Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Niente da fare per Kylian Mbappè, che dovrà saltare la sfida europea con l’Atalanta. Per l’attaccante francese circa tre settimane di stop La sfida tra Atalanta e Paris Saint Germain perde un altro possibile protagonista. Infatti, Kylian Mbappè dovrà stare fermo tre settimane, e di fatto non potrà esserci il 12 agosto a Lisbona. Gli esami effettuati dall’attaccante avevano confermato i timori dei parigini, che si erano dimostrati scettici su un recupero del francese. Gli esami hanno confermato la distorsione della caviglia con lesione dei legamenti esterni, a seguito del brutto fallo di Perrin durante la finale di Coppa di Francia con il St Etienne. A dare la notizia del forfait di Mbappè, ci ha pensato stesso il club parigino, ... Leggi su zon

