Travolge tre adolescenti davanti ad una gelateria e scappa (Di lunedì 27 luglio 2020) Una automobile sale sul marciapiede davanti ad una gelateria: investiti tre minorenni appena usciti dal locale. Poi la fuga. Le condizioni dei ragazzini, tutti tra i 12 e i 15 anni, fortunatamente non sembrano gravi Un automobilista che stava passando nella centrale piazza Matteotti a Melegnano (Milano), nella giornata di ieri intorno alle 19, è salito sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

