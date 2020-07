Termoscanner: cosa cʼè da sapere per oltrepassare i varchi senza stress (Di lunedì 27 luglio 2020) Il termometro infrarossi è ormai diffuso negli aeroporti, si utilizza sui mezzi pubblici e presso le stazioni. Viene impiegato per misurare la temperatura corporea allʼingresso delle attività commerciali, nei teatri e nei cinema. È pressoché ovunque: si è parlato di utilizzarlo perfino a scuola. Recentemente, però, il ministro dellʼIstruzione Lucia Azzolina ha precisato che “la misurazione della febbre, della temperatura in via precauzionale va fatta a casa”. Con lʼattesa riapertura degli istituti scolastici a settembre, saranno i genitori a doversi assumere la responsabilità di “misurare la temperatura prima, per evitare di contagiare poi”, ha affermato il ministro. Il Termoscanner, chiamato anche termometro a distanza o termometro infrarossi, è – assieme alle ... Leggi su laprimapagina

umberto_sabella : @MarcoDiMaro Quale picco? Le statistiche dicono che in Campania le morti nel periodo Marzio maggio sono calate del… - criti_calmoment : @biagioamalfi @CottarelliCPI Cosa c’entra il termoscanner a casa ?????? - mdimagritt : Cascate di mi piace a ‘sta roba sanguinolenta. Nelle scuole da 2/3000 studenti per plesso, cosa fanno coi termoscan… - Rinaldo100862 : @CottarelliCPI Dottor Cottarelli, Vorrei condividere con lei 2 considerazioni premettendo che ha perfettamente ragi… - 437647627 : @SandraM0027 @CottarelliCPI Si potrebbe fare anche prima di uscire per andare a fare qualunque cosa, così non ce l… -

Ultime Notizie dalla rete : Termoscanner cosa Termoscanner: cosa c'è da sapere per oltrepassare i varchi senza stress - La Prima Pagina La Prima Pagina Vacanze, dalla Corea alla Tunisia ecco i Paesi dove si può viaggiare. Tutte le regole di sicurezza

Vacanze, ecco le regole per viaggiare in sicurezza. Le norme igienico-sanitarie, che sono diventate la normalità in questi mesi, dovranno diventare il mantra di tutta la vacanza.

Dal monitoraggio del lockdown al ritorno sui set cinematografici, la scommessa di Drone Arezzo

In volo per carpire le immagini più belle, quelle più suggestive, che rendono indimenticabile un film o decretano l'efficacia di una pubblicità. Ma in volo anche per aiutare la Polizia Municipale nel ...

Vacanze, ecco le regole per viaggiare in sicurezza. Le norme igienico-sanitarie, che sono diventate la normalità in questi mesi, dovranno diventare il mantra di tutta la vacanza.In volo per carpire le immagini più belle, quelle più suggestive, che rendono indimenticabile un film o decretano l'efficacia di una pubblicità. Ma in volo anche per aiutare la Polizia Municipale nel ...