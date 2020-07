Tenta di vendere un bimbo di 2 anni ai turisti per prestazioni sessuali: choc sul lungomare di Ostia. I passanti lo fanno arrestare (Di lunedì 27 luglio 2020) “Un uomo qui fuori mi ha chiesto se mi interessava pagarlo per avere una prestazione sessuale con un bambino di 2 anni“. Così un turista sul lungomare di Ostia ha denunciato quanto gli era appena accaduto: un’offerta abominevole da parte di un giovane che lo aveva avvicinato. Il bagnante era nelle vicinanze dello stabilimento delle Fiamme Gialle e così ha dato subito l’allarme. I finanzieri hanno subito dato il via a un inseguimento, con il 25enne che ha Tentato di fuggire passando anche sui tettini e sui cofani delle auto parcheggiate, fino al definitivo arresto. Quando è stato bloccato ha cominciato a pronunciare frasi sconnesse e alla domanda su chi fosse il bambino che era con lui ha risposto “Gesù”. Le frasi senza senso e i vaneggiamenti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

GAVORRANO – “E’ di pochi giorni fa la notizia dell’ennesimo tentativo di alienazione del Campeggio La Finoria e del Laboratorio Lea; da molti anni, infatti, il Comune di Gavorrano tenta disperatamente ...

