Strage via Palestro, Sala “a Milano nessuno spazio per le mafie” (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – “Milano, dopo Tangentopoli e la Strage di via Palestro, è ripartita grazie alla legalità. Siamo una città aperta e solidale, ma inflessibile. Non transigiamo verso chi offende la dignità umana. Non esistono diritti senza doveri. La convinzione per la tutela dei primi è la stessa con quale rispettiamo i secondi. Chi non rispetta le leggi, chi corrompe, chi ruba, chi uccide, a Milano non ha spazio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del 27esimo anniversario della Strage di via Palestro, in cui l'esplosione di un ordigno mafioso il 27 luglio 1993 causò la morte di 5 persone. “Le mafie sono ... Leggi su liberoquotidiano

